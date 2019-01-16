Михайлов: исключая российские клубы из КХЛ, мы теряем хоккейные регионы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил на вопрос, что ждёт российский хоккей, если продолжится тенденция по исключению российских клубов с сильными школами. За последние несколько лет из КХЛ были исключены Тольятти, Новокузнецк и Ханты-Мансийск.

«Я не знаю тонкостей и причин исключения этих команд из КХЛ. У каждого коллектива есть разные причины. Чтобы ответить на этот вопрос, надо всё знать досконально: какие у клуба финансы, как работает школа. Исключая эти клубы из КХЛ, мы теряем хоккейные регионы.

Если приглашать к нам иностранную команду, то она должна быть уровня тех клубов, которые КХЛ выгоняет, или выше. Тогда это будет способствовать интересу публики», — сказал Михайлов «Чемпионату».