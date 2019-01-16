Брызгалов — о КХЛ: когда-то хотели догнать НХЛ, но то Олимпиада, то домашний ЧМ

Известный вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов ответил на вопрос, что ждёт российский хоккей, если продолжится тенденция по исключению российских клубов с сильными школами. За последние несколько лет из КХЛ были исключены Тольятти, Новокузнецк и Ханты-Мансийск.

«Школы продолжают функционировать, просто команды больше не выступают в КХЛ. Нельзя развивать профессиональную хоккейную лигу в интересах национальной сборной. Это взаимоисключающие вещи. Что идёт на пользу сборной, то идёт во вред лиге, и наоборот. КХЛ надо определиться — или вы строите лигу по образцу и подобию НХЛ, которую они когда-то хотели догнать и перегнать, или вы строите лигу под интересы сборной. А так получается разобранная машина, только детали какие-то валяются. Одно делаем так, в другой год иначе, в третий — тоже по-другому. Всё комкается, меняется из-за Олимпиады или из-за того, что чемпионат мира проводится в России, или ещё из-за чего-нибудь. Как в таких условиях можно что-то развивать?

Хороших игроков на КХЛ не хватает. Амбиции должны соответствовать возможностям. Что хочет доказать КХЛ, раздувая лигу и включая клуб из того же Китая? Действительно, в лиге становится меньше мест для российских игроков. Если бы было ещё два русских клуба, как минимум ещё 40 игроков были бы задействованы, а не наоборот, когда в иностранных клубах задействованы иностранные игроки», — сказал Брызгалов в интервью «Чемпионату».