Стэмкос: Василевский принял на свой счёт 1:5 с «Айлендерс»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:0) прокомментировал игру голкипера Андрея Василевского. Для российского голкипера этот шат-аут стал третьим в сезоне и 15-м в карьере. Таким образом, он вышел на второе место по количеству сухих матчей в клубной истории, превзойдя результат Николая Хабибулина (14). Впереди Василевского только Бен Бишоп (17).

«У него есть одно преимущество — он ненавидит проигрывать, ненавидит пропускать шайбы. Поражение в Бруклине не было виной Андрея, ведь мы так плохо играли на пятачке перед его воротами. Однако Васи принял это поражение на свой счёт. Он всегда реабилитируется, потому что такие у него стандарты. Сегодня он не просто так стал первой звездой матча», — приводит слова Стэмкоса клубный журналист Брайан Бёрнс.

В Бруклине «Тампа» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), а Василевский отразил 23 из 28 бросков.