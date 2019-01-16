Вайсфельд: судьи КХЛ настолько закрыты, будто атомную бомбу изобретают

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением о решении главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, отказавшегося давать объяснения по отменённому голу «Салавата Юлаева» в матче с «Авангардом».

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«Не знаю, почему они это не объясняют, вроде бы раньше это делали, даже на сайте лиги публиковали новости по моментам. Я за то, чтобы объяснять. Понимаю, чем руководствовались судьи, не засчитав гол «Салавата», — Кемппайнен заехал в площадь ворот, но в моём понимании его туда защитник толкнул. Я видел момент именно так, какие аргументы у судейского корпуса, не знаю. Этот момент мы обязательно рассмотрим в программе «Судейская».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Формально КХЛ не обязана разъяснять спорные моменты, но ей лучше это делать, чтобы снимать напряжение и чтобы люди понимали, каким будет решение в следующем подобном эпизоде и почему. С точки зрения лиги это было бы правильно.



Я бы на месте КХЛ всё рассказывал и объяснял. Например, судья принял спорное, но правильное решение. Если его объяснить, привести аргументы, это же снимет все вопросы! Люди должны понимать, как правильно. Лига больше других заинтересована в объяснении.



Со штрафами за критику судейских решений я не согласен. На мой взгляд, диалог может быть, если он проходит в корректной форме. Одно дело — когда кто-то оскорбляет, а другое — когда игроки или тренеры считают решение неправильным и хотят сказать об этом. Не понимаю, чего они боятся, закрытость такая, будто они атомную бомбу изобретают.

Что касается повторов спорных моментов на кубе, то я в этом не вижу ничего предосудительного. Аргумент, что в России такие вещи не смогут воспринимать спокойно, считаю слабым. Возможно, у лиги есть и другие аргументы», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.