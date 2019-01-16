Монтгомери: «Даллас» даже близко не подошёл к своему максимуму

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил выступление команды в нынешнем сезоне. «Звёзды» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.



«Я считаю, что у каждой команды есть определённый максимум — потолок, которого она может достичь. И я думаю, что «Даллас» даже близко не подошёл к нему. И я всячески пытаюсь объяснить команде, что мы должны двигаться вперёд.



Я хочу быть честным. Мы стараемся расшевелить друг друга. Когда хочешь улучшить положение дел, всегда будет положительная и отрицательная реакция. Меня учили быть честным. Я не умею хитрить», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Ближайший матч в НХЛ клуб из Техаса проведёт в ночь с 17 на 18 января (мск) с «Лос-Анджелес Кингз».