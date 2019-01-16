Голкипер Иван Лисутин продолжит карьеру в чемпионате Словакии

Словацкий клуб «Банска-Бистрица» объявил о подписании контракта с голкипером Иваном Лисутиным. 31-летний вратарь заключил соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.



Этот сезон россиянин начинал в составе «Медвешчака», но впоследствии покинул хорватскую команду, у которой возникли финансовые трудности. Лисутин провёл восемь матчей, отражая 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,00.



Ранее вратарь защищал цвета «Автомобилиста», магнитогорского «Металлурга», «Витязя», «Торпедо» и «Нефтехимика». В прошлом сезоне Лисутин провёл 26 матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе нижегородского клуба, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,99. Всего в КХЛ на счету вратаря 236 матчей.