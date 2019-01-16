Фридман: «Даллас» ищет желающих рискнуть с Ничушкиным

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман заявил, что «Даллас Старз» ищет варианты обмена российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Ходят различные слухи о „Далласе“. Например, звучит фамилия Бретта Ритчи. И думаю, что они ищут, готов ли кто-то рискнуть с Валерием Ничушкиным. Его возвращение в НХЛ стало разочарованием — ноль голов в 37 матчах», — написал Фридман.

В последней игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2) Ничушкин провёл на льду 10 минут 24 секунды и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 37-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 53 матчей.



В 37 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при показателе полезности «–5» и среднем игровом времени 12 минут 28 секунд.