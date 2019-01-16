Маккиннон после конфликта с тренером «Колорадо» прятался в гостиничном номере

Главная звезда «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сообщил, что после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:5) не стал спускаться в столовую отеля, чтобы избежать встречи с партнёрами по команде и главным тренером Джаредом Беднаром.

Во время той игры Маккиннон вступил в перепалку с тренером «лавин», посоветовав наставнику «заняться своей работой». Маккиннон так активно вступил в спор, что упал со скамейки.

«Когда после игры мы вернулись в отель, я не стал спускаться в столовую на командный обед. Остался в номере и там прятался. Мне было неловко, оттого что эпизод попал в объективы телекамер. Думаю, что парни ели и как раз смотрели телевизор, когда туда пришёл Беднар. Я рад, что в тот момент меня не было с ними», — сказал Маккиннон в эфире Sportsnet.