«Ванкувер» обменял Дель Зотто в «Анахайм», в его активе почти 600 игр в НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс» совершили обмен, информирует официальный сайт «Анахайма». В «Ванкувер» отправился защитник Люк Шенн, в обратном направлении проследовал защитник Майкл Дель Зотто. Также «Ванкувер» получил право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ-2019.

28-летний Дель Зотто в этом сезоне принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, забросив 1 шайбу и сделав 3 результативные передачи при показателе полезности "+3". За карьеру в НХЛ опытный защитник провёл 589 матчей, набрав 215 (54+161) очков.

29-летний Шенн в нынешнем сезоне сыграл всего восемь матчей за «Дакс» и не смог набрать очков. Большую часть чемпионата Люк провёл в АХЛ.

Ранее «Анахайм» обменял второго снайпера команды Понтуса Оберга в «Миннесоту Уайлд».