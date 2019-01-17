Кеслер: никуда не хочу уходить из «Анахайма», у меня здесь семья

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Кеслер признался, что не хочет покидать команду, которая произвела ряд изменений в составе.

«Я не хочу никуда уходить. Мне нравятся мои партнёры. У меня здесь семья. Это надо тоже принимать во внимание. Если клуб планирует перестройку, то сделаю всё возможное, чтобы научить ребят быть профессионалами, показать им, что нужно для побед», — цитирует Кеслера The Athletic.

Сегодня, 17 января, «Анахайм» совершил три сделки. Сначала генеральный менеджер «Дакс» Боб Мюррей обменял второго снайпера команды Понтуса Оберга в «Миннесоту Уайлд». После этого «Дакс» выменяли из «Ванкувера» опытного защитника Майкла Дель Зотто. А завершающей сделкой дня стало возвращение из «Питтсбург Пингвинз» нападающего Дерека Гранта.