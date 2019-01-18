Величкин: российский игрок не должен считаться легионером в зарубежном клубе КХЛ

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин выразил мнение, что российский игрок не должен считаться легионером в зарубежном клубе КХЛ.

«Наверное, для глобального хоккея расширение нужно. Расширение нужно для Международной федерации хоккея – она это очень приветствует, ведь она продвигает хоккей на мировом уровне. Поэтому в глобальном смысле это имеет право на жизнь. А что касается конкретно нашей хоккейной лиги, то это достаточно спорный момент. Если это делать, то надо принять во внимание равенство выступления всех команд, в том числе и присоединяющихся.

Я много раз говорил: у меня есть очень простое предложение. Поскольку Континентальная хоккейная лига базируется на российском хоккее, основная масса клубов – российские и мы же при этом имеем право только на пять легионеров, то надо ввести такую норму и во всех участвующих странах. При этом мы понимаем, что сегодня нереально, допустим, в Англии, набрать местных хоккеистов такого уровня, чтобы они могли конкурентно выступать в КХЛ.

Тогда почему бы для всех иностранных клубов, будь то команда из Казахстана, например, или Англии, не ввести правило пяти легионеров, а остальные игроки в составе – это свои хоккеисты и российские игроки. То есть российский хоккеист в английском клубе считаться легионером не должен, раз уж базируется лига в России. Получается, что клуб в Лондоне может играть, условно, пятью канадцами, пятью англичанами, и пятнадцатью российскими игроками. Вот тогда всё встаёт на свои места. Тогда наши школы, которые выпускают большое количество выпускников, будут востребованы в полной мере», — сказал Величкин «Чемпионату».