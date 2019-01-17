«Барыс» вернул голкипера Кудрявцева из «Сарыарки»

Хоккейный клуб «Барыс» на своём официальном сайте объявил о возвращении голкипера Сергея Кудрявцева из карагандинской «Сарыарки». Временный переход состоялся в рамках договора о сотрудничестве между командами.



За карагандинский клуб в первенстве Высшей Хоккейной Лиги Кудрявцев сыграл 13 матчей. Также казахстанский вратарь провёл четыре игры в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19.



Напомним, в матче со «Спартаком» (4:5) голкипер астанинского клуба Доминик Граховина допустил результативную ошибку, упав за воротами и позволил сопернику забросить победную шайбу. Андрей Скабелка на пресс-конференции после игры подверг голкипера жёсткой критике.



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Скабелка: Беспалов помог «Спартаку» выиграть, наш вратарь тоже им помог