«Нефтехимик» — «Витязь»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча команд состоится сегодня, 17 января, начало игры — в 19:00 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;

Сергеев — Мусин, Галимов — Куликов — Хайруллин;

Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;

Волгин — Семёнов, Авцин — Бикмуллин — Подшендялов.



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Семин;

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Ржепик;

Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров.

