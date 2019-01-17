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«Нефтехимик» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Нефтехимик» — «Витязь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча команд состоится сегодня, 17 января, начало игры — в 19:00 мск.

«Нефтехимик»:

Ежов (Коротаев);
Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;
Сергеев — Мусин, Галимов — Куликов — Хайруллин;
Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;
Волгин — Семёнов, Авцин — Бикмуллин — Подшендялов.

«Витязь»:

Ортио (Самонов);
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Семин;
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Ржепик;
Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров.

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