Андриевский: наконец-то повезло — впервые в сезоне выиграли в овертайме

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал домашнюю победу над московским «Спартаком» (4:3 ОТ).



«Хочу поблагодарить за поддержку всех болельщиков. Это наш шестой игрок, который даёт нам дополнительные силы, дополнительную мотивацию. Игра действительно была равная, за исключением начала матча, когда «Спартак» был поживее. У нас были проблемы с прохождением средней зоны, потом игра выровнялась. Считаю, что закономерно шайба пересекла линию именно в овертайме, нам наконец-то повезло — первый раз мы выиграли в нынешнем сезоне в овертайме. Небольшой перерыв будет, кстати, надо подлатать ранки.



Нравится ли мне «качельный» атакующий хоккей? Когда выигрываешь, то, конечно, да. Хотелось бы убрать ошибки в обороне, но это любой тренер хочет. Это вопрос, когда и как они совершаются. На данный момент мне нравится, что ребята готовы исправлять ошибки и не опускают рук после пропущенных голов. Значит, мы идём вперёд и верим в свои силы.



Как сохранить нынешний победный тонус? Мы с ребятами уже говорили об этом, самое главное, что у них есть понимание, к чему мы стремимся», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в овертайме