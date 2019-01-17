«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее «Салавата Юлаева», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0. Благодаря данной победе команда из Казахстана сумела обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года.



Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

«Барыс» одолел «Салават Юлаев» в овертайме

В основное время шайб обеими командами заброшено не было, а в дополнительное время победу подопечным Андрея Скабелки принёс гол Патриса Кормье. Сухой матч оформил голкипер казахстанского коллектива Хенрик Карлссон, отразивший 26 бросков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19