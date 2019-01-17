Тертышный: Глинкин хорошо сыграл после травмы, ждём Полыгалова

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:2).



«Тяжёлый матч, равная игра была. В первом периоде пропустили контратаку. В раздевалке поговорили с ребятами, что нужно немножко перестраиваться. Добавили во втором периоде, создали достаточно хорошие моменты, забили. В третьем периоде забили быстрый гол в начале, который придал импульс. Ну и, соответственно, уже постарались сыграть строже в обороне, потому что у соперника были моменты, и Вася Демченко нас хорошо выручил в отдельных эпизодах. Смогли дотерпеть и взять два очка. Спасибо болельщикам, очень хорошо нас сегодня поддерживали, наш шестой полевой игрок. Опять же, сегодня юбилей был (10-летие со дня открытия арены. — Прим. ред.), смогли наконец-то порадовать их, отдельно поздравить.



Глинкин? Он был месяц безо льда. Тренировки вне общей группы — это очень сложно. Дали ему сегодня сыграть в четвёртом звене. Считаю, что очень хорошо он сегодня сыграл, достаточно подвижно, потому что я всё равно думал, что ему тяжело будет. Опять же, Виталий Кравцов вернулся к нам со сборной, это тоже немаловажно. До отъезда и до травмы они с Антоном вместе играли, поэтому воссоединили эту связку во втором периоде. Ждём Игоря Полыгалова, он уже катается, в поездке будем на него рассчитывать.



У нас есть определённые сочетания — связки среди иностранцев, наши нерушимые сочетания, которые в меньшинстве играют. Я думаю, что, когда выйдут все игроки из лазарета, нам будет полегче.



Что сказал Кравцову после паса на Бергстрёма, когда они выходили на пустые ворота? Я ничего не говорил», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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