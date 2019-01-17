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И. Воробьёв: готовились к вязкой игре, рабочая победа СКА

И. Воробьёв: готовились к вязкой игре, рабочая победа СКА
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (3:1).

«Готовились к плотной и вязкой игре. Рабочая победа. По сравнению с матчем с «Нефтехимиком» были больше единым целым», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, гол в свой актив записал защитник «армейского» клуба Динар Хафизуллин. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дмитрий Кагарлицкий и Павел Дацюк. На 53-й минуте защитник Антон Белов броском от синей линии упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче.

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