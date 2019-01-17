Дергачёв: четыре победы над «Динамо» — хороший результат, они достойно играют

Нападающий СКА Александр Дергачёв подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1).



«Первые минуты по обе стороны были немного сумбурными, много неточных передач. Больше вбрасывали шайбу в зону, потом обе команды вошли в игру — и хоккей изменился. Шайба «в раздевалку» оказалась определяющей. Сейчас каждая шайба на вес золота, неважно, когда она забивается. А так, конечно, это прилив эмоций, когда забиваешь «в раздевалку».



Все понимают, в чём заключались действия нашей тройки. Выходили под определённые звенья, старались играть в тело, не давать сопернику шайбу.



Четыре победы в сезоне в матчах с «Динамо» — хороший результат. «Динамо» — хороший соперник, все уже забыли, что они неважно стартанули. Команда набрала приличный ход. Думаю, они достойно выступили в этом сезоне», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Динамо» проигрывает всем принципиальным соперникам. Уже 0-10 Команда Владимира Крикунова снова обломала зубы об СКА.