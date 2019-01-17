У Холтби медленно заживает глаз, из АХЛ могут вызвать Самсонова

Травма глаза у голкипера клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби залечивается медленнее, чем ожидали врачи, информирует Washington Post. Напомним, во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» вратаря случайно ударили клюшкой по шлему, решётка не спасла глаз от повреждения.



Если состояние голкипера не улучшится в ближайшие часы, из фарм-клуба могут вызвать российского вратаря Илью Самсонова.



Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15. В систему «Вашингтона» перешёл весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.