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Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес»

Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2. Команда из штата Техас потерпела четвёртое поражение кряду.

Счёт в середине стартового периода открыл защитник гостей Дрю Даути, реализовавший большинство. В начале второго игрового отрезка Карл Хагелин увеличил преимущество «королей». Хозяева смогли лишь отыграть одну шайбу, её автором стал Эса Линделль.

Александр Радулов отметился результативной передачей и броском в створ за 19.09 на льду (1.10 – в большинстве). Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин не попал в заявку на матч.

На счету форварда «королей» Ильи Ковальчука два броска и два блок-шота за 15.37.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Браун (Картер, Даути) – 18:04 (5x4), 0:2 – Хагелин (Тоффоли) – 24:39 (5x5), 1:2 – Линделль (А. Радулов, Клингберг) – 58:56 (6x5)
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