Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2. Команда из штата Техас потерпела четвёртое поражение кряду.

Счёт в середине стартового периода открыл защитник гостей Дрю Даути, реализовавший большинство. В начале второго игрового отрезка Карл Хагелин увеличил преимущество «королей». Хозяева смогли лишь отыграть одну шайбу, её автором стал Эса Линделль.

Александр Радулов отметился результативной передачей и броском в створ за 19.09 на льду (1.10 – в большинстве). Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин не попал в заявку на матч.

На счету форварда «королей» Ильи Ковальчука два броска и два блок-шота за 15.37.