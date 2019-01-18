Владимир Тарасенко установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко установил личный рекорд по игровому времени в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 59 секунд (4.37 – в большинстве, показатель полезности «-2») и отметился 2 бросками в створ. Также совершил 1 перехват и допустил 2 потери шайбы. Ранее рекорд Тарасенко по игровому времени составлял 23.43 (16 марта 2018 года, в игре с «Колорадо Эвеланш»).

Голами в составе победителей отметились Тори Крюг, Дэвид Бэкес, Крис Вагнер, Брэд Маршанд и Шон Курали. У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Карл Гуннарсон.