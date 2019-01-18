Первый главный тренер в истории «Атланты» Курт Фрэйзер возглавил «Куньлунь»

Новым главным тренером «Куньлунь Ред Стар» стал Курт Фрэйзер, информирует официальный «твиттер» китайского клуба. На этой должности 61-летний тренер сменил финского специалиста Юсси Таполу.

В качестве хоккеиста Курт провёл 15 сезонов в НХЛ. Фрэйзер выступал в командах: «Ванкувер Кэнакс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесота Норт Старз». Всего в НХЛ он провёл 704 игры, в которых набрал 433 очка (193+240).

В 1978 году он в составе юношеской сборной Канады выступал на чемпионате мира среди юниоров, а в 1988 году Фрайзер уже в составе сборной США принимал участие в Кубке Канады.

Закончив карьеру хоккеиста, Курт стал тренером. В 1999 году он возглавил «Атланту Трэшерз», став первым главным тренером в истории клуба. С 2006 по 2008 год специалист тренировал сборную Беларуси. В сезоне-2017/18 Фрэйзер входил в тренерский штаб «Даллас Старз».