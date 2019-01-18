Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Российские игроки не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, отыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (3:0). Американский голкипер отразил 37 бросков, что позволило команде Рэнди Карлайла прервать 12-матчевую серию поражений, которая являлась худшей за всю истории клуба.

Второй звездой признан вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск, отразивший 28 бросков в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Замкнул тройку лучших нападающий «Виннипег Джетс» Брендан Лемье, оформивший дубль в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:1). Один из голов Брендана стал украшением игрового дня.