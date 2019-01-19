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Какой зарубежный клуб КХЛ вам наиболее симпатичен?

Какой зарубежный клуб КХЛ вам наиболее симпатичен?
Хоккей / КХЛ

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какой зарубежный клуб КХЛ вам наиболее симпатичен?»

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.

Итоги опроса «Какой клуб нужно исключить из КХЛ по итогам сезона-2018/19?»
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