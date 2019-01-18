Федерация хоккея Франции работает над вступлением в КХЛ клуба из Парижа

Федерация хоккея Франции ведёт работу над подачей заявки о вступлении клуба из Парижа в КХЛ, заявил президент национальной федерации Люк Тардиф.

«Ничего существенного по этому вопросу пока нет, но мы работаем над тем, чтобы клуб появился в Париже, не в Марселе», — цитирует Тардифа ТАСС.

Впервые о возможности включения в КХЛ французской команды заявил президент СКА Геннадий Тимченко. В сентябре президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко подтвердил разговоры о возможном включении в лигу французского клуба. В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.

Дмитрий Чернышенко подтвердил возможное включение в КХЛ французского клуба

Вчера, 17 января, нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста заявил, что Матч звёзд КХЛ 2020 года может пройти в Париже.