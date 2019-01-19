Нападающий «Нэшвилла» Джохансен дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен дисквалифицирован на два матча за опасную игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Виннипег Джетс» Марка Шайфли, информирует официальный сайт НХЛ.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Эпизод произошёл на 17-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Виннипега» со счётом 5:1. Главные арбитры Вес Макколи и Дэн О'Хэллоран оценили нарушение Джохансена малым штрафом.
По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его среднегодовой зарплаты Джохансен потеряет чуть больше $ 86 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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