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Нападающий «Нэшвилла» Джохансен дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Нэшвилла» Джохансен дисквалифицирован на два матча
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен дисквалифицирован на два матча за опасную игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Виннипег Джетс» Марка Шайфли, информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Эпизод произошёл на 17-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Виннипега» со счётом 5:1. Главные арбитры Вес Макколи и Дэн О'Хэллоран оценили нарушение Джохансена малым штрафом.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его среднегодовой зарплаты Джохансен потеряет чуть больше $ 86 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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