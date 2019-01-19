«Флорида» прервала серию из семи матчей без побед, обыграв «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1. Хозяева прервали серию из семи встреч без побед.

Счёт в начале первого периода открыл защитник гостей Рон Хейнси, но «Флорида» до перерыва не только отыгралась, но и вышла вперёд. Заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Майк Мэтисон. Точку в матче поставил Фрэнк Ватрано, поразивший пустые ворота на 59-й минуте.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов заработал показатель полезности «+1», также на его счету 2 минуты штрафа и бросок в створ за 20.06 на льду (2.58 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

У Никиты Зайцева «-1», 4 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 21.28 (2.53 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 блок-шота за 12.44.