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«Флорида» прервала серию из семи матчей без побед, обыграв «Торонто»

«Флорида» прервала серию из семи матчей без побед, обыграв «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1. Хозяева прервали серию из семи встреч без побед.

Счёт в начале первого периода открыл защитник гостей Рон Хейнси, но «Флорида» до перерыва не только отыгралась, но и вышла вперёд. Заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Майк Мэтисон. Точку в матче поставил Фрэнк Ватрано, поразивший пустые ворота на 59-й минуте.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов заработал показатель полезности «+1», также на его счету 2 минуты штрафа и бросок в створ за 20.06 на льду (2.58 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

У Никиты Зайцева «-1», 4 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 21.28 (2.53 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 блок-шота за 12.44.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3:1
2:1, 0:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Хейнси (Райлли, Капанен) – 01:49 (5x5), 1:1 – Хоффман (Яндл, Бьюгстад) – 09:02 (5x5), 2:1 – Мэтисон (Трочек, Юбердо) – 14:59 (5x5), 3:1 – Ватрано (Писик) – 58:14 (en)
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