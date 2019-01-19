Трамп ведёт переговоры с «Вашингтоном» о визите в Белый дом

Президент США Дональд Трамп ведёт переговоры с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает Russian Machine Never Breaks. Предмет переговоров — дата визита «Вашингтона» в Белый дом для празднования победы в Кубке Стэнли 2018 года. Сообщается, что визит будет назначен на конец января, когда у «Вашингтона» будет небольшой перерыв в регулярном чемпионате НХЛ.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



Напомним, ранее от возможного визита в Белый дом отказался нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли.



Дональд Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной лиги, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.