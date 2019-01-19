Итоги дня в НХЛ для россиян: голевой пас Малкина, Свечников снова без очков

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя семь матчей. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Российские игроки «Вашингтона» не сумели отметиться очками в игре с «Айлендерс», форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив одну результативную передачу, нападающий «Каролины» Андрей Свечников продлил «сухую» серию до девяти встреч.