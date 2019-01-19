Итоги дня в НХЛ для россиян: голевой пас Малкина, Свечников снова без очков

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя семь матчей. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Российские игроки «Вашингтона» не сумели отметиться очками в игре с «Айлендерс», форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив одну результативную передачу, нападающий «Каролины» Андрей Свечников продлил «сухую» серию до девяти встреч.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Зайцев (з)
Ожиганов (з)
Дадонов (н)
Панарин (н)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
А. Свечников (н)
Малкин (н)
|«Торонто»
«Торонто»
«Флорида»
«Коламбус»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Каролина»
«Питтсбург»
|0
0
0
0
0
0
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|-1
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-2
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0
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0
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3
3
2
2
6
|4
0
0
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2
0
1
3
0
|21,28
12,44
20,06
20,44
19,48
18,54
21,49
14,18
22,42