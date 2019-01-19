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Итоги дня в НХЛ для россиян: голевой пас Малкина, Свечников снова без очков

Итоги дня в НХЛ для россиян: голевой пас Малкина, Свечников снова без очков
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя семь матчей. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Российские игроки «Вашингтона» не сумели отметиться очками в игре с «Айлендерс», форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив одну результативную передачу, нападающий «Каролины» Андрей Свечников продлил «сухую» серию до девяти встреч.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Зайцев (з)

Ожиганов (з)

Дадонов (н)

Панарин (н)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

А. Свечников (н)

Малкин (н)		«Торонто»

«Торонто»

«Флорида»

«Коламбус»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Каролина»

«Питтсбург»		0

0

0

0

0

0

0

0

0+1		-1

0

+1

-2

-1

-1

0

-1

0		0

0

2

0

0

0

0

0

0		0

0

1

1

3

3

2

2

6		4

0

0

1

2

0

1

3

0		21,28

12,44

20,06

20,44

19,48

18,54

21,49

14,18

22,42
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