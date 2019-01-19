Нюландер: в жизни не было подобных спадов, но дело не в контракте

Нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер прокомментировал неудачную игру после возвращения в стан команды. В 19 матчах текущего регулярного чемпионата форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «-9».



«У меня сейчас непростой период, результаты немного давят. Хочу зарабатывать очки, я здесь именно для этого. Нужно ещё больше выкладываться и стараться исправить ситуацию.



У меня было много моментов, но я не сумел их реализовать — настоящая чёрная полоса. В жизни ещё не было подобного спада, пытаюсь с ним справиться. Не считаю, что причина кроется в сложной ситуации с контрактом, тут, скорее, повлиял пропуск первой части сезона. В последних матчах чувствовал себя лучше, пора начать забивать», — цитирует Нюландера Aftonbladet.