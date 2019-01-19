Елесин: чтобы приблизиться к рекорду Рязанцева, нужно быть мощнее и габаритнее

Защитник дивизиона Тарасова Александр Елесин поделился эмоциями после победы в конкурсе на самый сильный бросок в Матче звёзд КХЛ.



«Если бы придумали конкурс по силовым приёмам, его выиграл бы не я, а Максим Рыбин. Честно говоря, не представлял, что удастся победить, что всё именно так здорово сложится. Что касается результата Рязанцева… Это слишком много. Чтобы приблизиться к нему, надо быть мощнее, габаритнее. Здесь классная обстановка, очень понравились задумки Майоне и Барулина. Готов ли спеть? Нет, пожалуй, лучше буду бросать по воротам», — передаёт слова Елесина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Елесин бросил шайбу со скоростью 162,22 км/ч, рекорд Александра Рязанцева — 183,67 км/ч.