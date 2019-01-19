Н. Михайлов: конкурсы на Матче звёзд идут долго, сидишь — мёрзнешь

Нападающий «Сибири» и дивизиона Чернышёва Никита Михайлов поделился впечатлениями от завершившегося в Казани мастер-шоу.



«Все конкурсы очень интересно придумали. Понравился хоккейный биатлон. Мой любимый биатлонист — Александр Логинов. В следующий раз можно внедрить что-нибудь из тенниса. Когда играл в Казани за «Ирбис», не мог представить, что вернусь сюда на Матч звёзд КХЛ. Осознал, что всё возможно, когда ставил регулярно забивать за «Сибирь». Лично мне больше интересен матч, чем мастер-шоу, всё-таки конкурсы идут долго, сидишь — мёрзнешь», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.