Подъяпольский: главное — выиграть Матч звёзд, сегодня хотели порадовать фанатов

Голкипер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Владислав Подъяпольский поделился эмоциями после первого дня Матча звёзд КХЛ.



«Запоминающийся Матч звёзд: первый для меня, тем более в Казани. Здорово, что получилось попасть сюда. Классно очень. Правда. Хорошие, положительные эмоции.



Главное — выиграть завтра, а сегодня мы постарались порадовать болельщиков. Завтра будет бой, будем стараться выиграть.



Глобальных костюмов не планировал, даже с тюбетейкой спонтанно получилось. Подумал, что будет неплохо, решили сделать», — приводит слова Подъяпольского официальный сайт «Ак Барса».

Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.