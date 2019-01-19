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Подъяпольский: главное — выиграть Матч звёзд, сегодня хотели порадовать фанатов

Подъяпольский: главное — выиграть Матч звёзд, сегодня хотели порадовать фанатов
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Владислав Подъяпольский поделился эмоциями после первого дня Матча звёзд КХЛ.

«Запоминающийся Матч звёзд: первый для меня, тем более в Казани. Здорово, что получилось попасть сюда. Классно очень. Правда. Хорошие, положительные эмоции.

Главное — выиграть завтра, а сегодня мы постарались порадовать болельщиков. Завтра будет бой, будем стараться выиграть.

Глобальных костюмов не планировал, даже с тюбетейкой спонтанно получилось. Подумал, что будет неплохо, решили сделать», — приводит слова Подъяпольского официальный сайт «Ак Барса».

Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.

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