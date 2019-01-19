ВХЛ: Радель Фазлеев дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Барса» Радель Фазлеев пропустит ближайшие матчи Высшей хоккейной лиги из-за дисквалификации.



«На 5-й минуте матча между командами «Барс» (Казань) и «Лада» (Тольятти), состоявшегося 18 января 2019 года, произошёл эпизод, связанный с действиями игрока команды «Барс» Раделя Фазлеева.



Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды «Барс» наказание, применяя пункт 2.2.3. статьи 70 «Дополнительные санкции» Главы 15 Регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона 2018/2019, и дисквалифицировать на два матча», — гласит заявление на официальном сайте ВХЛ.



Фазлеев начинал сезон в «Филадельфии Флайерз», но затем был выставлен на драфт отказов. 22-летний хоккеист, выбранный «лётчиками» на драфте-2014 под 168-м номером, не провёл за команду ни одной игры в Национальной хоккейной лиге. Впоследствии Фазлеев перебрался в систему «Ак Барса».

Фазлеев: было неважно, как я играю в АХЛ, хорошо или плохо. Шанса мне не давали