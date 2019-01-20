Трямкин: на Матч звёзд не только приятно, но и полезно попасть

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился эмоциями от участия в Звёздном уик-энде КХЛ.

«Матч звёзд — это праздник, на который не только приятно, но и полезно попасть. Да и для тех, кого не вызвали на это мероприятие, отдых в два-три дня лишним не будет. Можно восстановиться, чтобы с новыми силами готовиться к оставшейся части регулярного чемпионата.

Хотел бы я, чтобы Матч звёзд состоялся в Екатеринбурге, когда там построят новую арену? Я думаю, это будет очень здорово, когда свершится то, чего мы ждём с нетерпением. Построят новую арену в Екатеринбурге, надеюсь, наш город примет такое событие, как Матч звёзд, и мы не уступим Татарстану в организации», — приводят слова Трямкина «Известия».