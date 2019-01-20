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Голкипер «Бостона» Туукка Раск получил травму в игре с «Рейнджерс»

Голкипер «Бостона» Туукка Раск получил травму в игре с «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск получил травму в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2, идёт второй период). Финн получил повреждение в эпизоде с пропущенным голом, в котором в него врезался форвард «Рейнджерс» Филип Хитил.

Раск, отразивший к этому моменту 6 бросков, какое-то время не мог подняться со льда, а затем был заменён на Ярослава Галака.

Видео эпизода можно посмотреть в официальном твиттере «Нью-Йорк Рейнджерс».

18 января, в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2), Раск одержал в команде 252 победы и вышел на первое место по количеству выигранных матчей в НХЛ среди всех вратарей в истории «Брюинз», повторив результат Тини Томпсона (252 победы с 1928 по 1938 год).

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