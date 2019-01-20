Boston Globe: фанаты «Брюинз» могут помечтать о Тарасенко в свитере «Бостона»

Издание Boston Globe опубликовало заметку, что руководство «Бостон Брюинз» может проявлять интерес к нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко.



«Те, кто болеет за чёрно-золотых, могут попытаться представить Владимира Тарасенко в свитере «Брюинз» с номером 91 на спине, когда он приводит в движение правый фланг тройки Давида Крейчи и поднимает «Бостон» в ряд по-настоящему элитной команды. Пока что всё очень натянуто, но «Сент-Луис», который, как ожидается, будет продавцом во время дедлайна 25 февраля, прислушивается к предложениям об обмене Тарасенко. Он подписал контракт на $ 7,5 млн до 2024 года. Чтобы заполучить его, «мишкам» придётся отдать какой-то ценный актив. Несомненно, «блюзмены» потребуют кого-то из молодых игроков, таких как Чарли Макэвой или Джейк Дебраск», — отметил обозреватель Мэтт Портер.



Стоит добавить, что у «Бостона» только $ 3,8 млн свободных денег под потолком зарплат.



На счету 27-летнего россиянина 30 (16+14) очков и показатель полезности «-12» в 46 матчах регулярного чемпионата.

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