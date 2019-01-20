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Барабанов: дам рекомендации руководству СКА, чтобы Кларк взяли в тренерский штаб

Барабанов: дам рекомендации руководству СКА, чтобы Кларк взяли в тренерский штаб
Хоккей / КХЛ

Нападающий дивизиона Боброва Александр Барабанов поделился мнением об атмосфере на Матче звёзд. В полуфинале его команда обыграла сборную дивизиона Тарасова со счётом 4:3.

«Казань – очень красивый и гостеприимный город. Болельщики здорово поддерживали нас, всё на высшем уровне. Приехал на Матч звёзд с удовольствием. У некоторых хоккеистов резко образовались травмы? Не знаю, может, у них на самом деле травмы. Для меня это первый Матч звёзд, очень хотел поехать, не было никаких мыслей. Был бы рад видеть здесь Павла Дацюка. Он большой мастер, с ним одно удовольствие находиться на площадке. С Натальей Кларк работается замечательно. Дам рекомендации руководству СКА, чтобы её взяли в тренерский штаб», — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Матч звёзд КХЛ: дивизион Боброва переиграл дивизион Тарасова и вышел в финал
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