Шипачёв: с баллонами Крикунова не бегал, косил от них

Нападающий московского «Динамо» и дивизиона Боброва Вадим Шипачёв поделился мнением о Матче звёзд в Казани.



«В отличном настроении приехал на Матч звёзд. Атмосфера хорошая, всё организовано на высшем уровне. Всё здорово, мне очень понравилось. Голова отдохнёт немножко, так что я доволен. Как сказали, что еду, сразу всё для себя решил. Казань – хоккейный город. Много людей пришло на трибуны, было супер!



С баллонами Крикунова не бегал, косил от них. На самом деле, была травма. Здорово, что «Динамо» выбралось из непростой ситуации. У нас появилось около десяти новых человек. Хорошо, что все сыгрались и притёрлись друг к другу. Сейчас мы играем довольно неплохо», — сказал Шипачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«От баллонов Крикунова я косил, а в интернете смотрю только погоду» Вадим Шипачёв на Матче звёзд в Казани был в хорошем настроении и много шутил.