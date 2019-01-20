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Шипачёв: с баллонами Крикунова не бегал, косил от них

Шипачёв: с баллонами Крикунова не бегал, косил от них
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Динамо» и дивизиона Боброва Вадим Шипачёв поделился мнением о Матче звёзд в Казани.

«В отличном настроении приехал на Матч звёзд. Атмосфера хорошая, всё организовано на высшем уровне. Всё здорово, мне очень понравилось. Голова отдохнёт немножко, так что я доволен. Как сказали, что еду, сразу всё для себя решил. Казань – хоккейный город. Много людей пришло на трибуны, было супер!

С баллонами Крикунова не бегал, косил от них. На самом деле, была травма. Здорово, что «Динамо» выбралось из непростой ситуации. У нас появилось около десяти новых человек. Хорошо, что все сыгрались и притёрлись друг к другу. Сейчас мы играем довольно неплохо», — сказал Шипачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«От баллонов Крикунова я косил, а в интернете смотрю только погоду»
Вадим Шипачёв на Матче звёзд в Казани был в хорошем настроении и много шутил.
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