Третьяк: приветствуем такие турниры, как Кубок мира, но мы не организаторы

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о Матче звёзд КХЛ и поделился мнением об отмене Кубка мира-2020.



«Когда появляется что-то новое, это всегда интересно. Хоккей не стоит на месте, он всегда идёт вперёд. Каждая лига гонится за болельщиками, ведь хоккей в первую очередь для них, а потом только для игроков. Надо всегда пробовать что-то новое. Неспроста Матч звёзд проводится в Татарстане, где есть 43 крытых катка, это второй показатель после Москвы. Здесь любят хоккей и знают его.



Не мы организаторы Кубка мира. Конечно, этот турнир был интересен тем, что можно было посмотреть на лучших хоккеистов мира. Мы всегда приветствуем такие турниры.



Что касается возможного локаута в НХЛ в 2020 году, то давайте не будем забегать вперёд, может быть, стороны договорятся", – приводит слова Третьяка «Спорт Бизнес Online».

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