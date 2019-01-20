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Источник: КХЛ планирует провести две игры регулярного чемпионата в Париже

Источник: КХЛ планирует провести две игры регулярного чемпионата в Париже
Хоккей / КХЛ

Руководители Континентальной хоккейной лиги рассматривают вариант с проведением двух матчей регулярного чемпионата в Париже. Отмечается, что в играх может принять участие «Автомобилист», за который выступает французский нападающий Стефан Да Коста.

«Планируется, что в ноябре в Париже пройдут в «Берси» две игры с участием «Автомобилиста» и Стефана Да Косты. Этот вопрос руководители КХЛ обсуждали с французской стороной в ходе Матча звёзд лиги в Казани», — сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

На Матче звёзд КХЛ в Казани присутствует президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф. Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд, обыграв в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3.

КХЛ ещё не определилась с местом проведения Матча звёзд в 2020 году
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