Источник: КХЛ планирует провести две игры регулярного чемпионата в Париже

Руководители Континентальной хоккейной лиги рассматривают вариант с проведением двух матчей регулярного чемпионата в Париже. Отмечается, что в играх может принять участие «Автомобилист», за который выступает французский нападающий Стефан Да Коста.



«Планируется, что в ноябре в Париже пройдут в «Берси» две игры с участием «Автомобилиста» и Стефана Да Косты. Этот вопрос руководители КХЛ обсуждали с французской стороной в ходе Матча звёзд лиги в Казани», — сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.



На Матче звёзд КХЛ в Казани присутствует президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф. Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд, обыграв в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3.

КХЛ ещё не определилась с местом проведения Матча звёзд в 2020 году