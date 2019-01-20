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«Чикаго» — «Вашингтон»: Дмитрий Орлов отправил шайбу в свои ворота

«Чикаго» — «Вашингтон»: Дмитрий Орлов отправил шайбу в свои ворота
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (идёт первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Защитник столичной команды Дмитрий Орлов отметился голом в свои ворота. В концовке первого периода при счёте 1:2 российский хоккеист в воздухе махнул рукой по шайбе и переправил её в сетку ворот Брэйдена Холтби. Гол записали на счёт капитана «чёрных ястребов» Джонатана Тэйвза. За 28 секунд до этого «Кэпиталз» отыграли одну шайбу стараниями защитника Брукса Орпика.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» подошёл к матчу с серией из четырёх поражений, а «Чикаго» проиграл пять последних встреч в регулярном чемпионате.

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