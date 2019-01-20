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Постма: для своего возраста Билялетдинов находится в потрясающей форме

Постма: для своего возраста Билялетдинов находится в потрясающей форме
Хоккей / КХЛ

Защитник клуба из дивизиона Харламова «Ак Барс» Пол Постма прокомментировал буллит, исполненный его главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«Конечно, я очень удивился. Это было очень весело. Но я хотел, чтобы он забил, жалко, что не получилось. Для своего возраста тренер в потрясающей форме, отлично катается и за ним приятно наблюдать на льду. Он много катается при каждой нашей тренировке. И он по-прежнему очень сильно любит хоккей.

Это мой тренер, поэтому он рассказывает мне очень много. Он даёт мне советы, которые действительно помогают. Больше всего на Матче звёзд запомнится то, как публика приветствовала нас, игроков «Ак Барса», – приводит слова Постмы «Спорт Бизнес Online».

Посмотреть видео буллита в исполнении Билялетдинова можно на канале КХЛ в YouTube.

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