Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Леганес». 20 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» обыграть «Вашингтон», у Орлова два очка

Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» обыграть «Вашингтон», у Орлова два очка
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Городе ветров.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде ворота столичного клуба поразили Брэндон Саад, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, у гостей отличился Брукс Орпик. Во втором игровом отрезке на гол Алекса Дибринкэта «Кэпиталз» ответили заброшенной шайбой Дмитрия Орлова. В третьем периоде Кейн оформил дубль, Тэйвз сделал хет-трик, ещё один гол оформил Дилан Строум, у «Вашингтона» две шайбы забросил Джон Карлсон и ещё одну – Мэтт Нисканен.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал показатель полезности «+1», две минуты штрафы и нанёс два броска за 19 минут 36 секунд на льду. У форварда Евгения Кузнецова «-3» за 16 минут 44 секунды, у защитника Дмитрия Орлова 2 (1+1) набранных очка и «+1» за 23 минуты 47 секунд.
Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 12 минут 19 секунд, заработал показатель полезности «-1», две минуты штрафы и нанёс два броска в створ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
8:5
3:1, 1:1, 4:3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Саад (Кемпф) – 06:36 (5x5), 2:0 – Кейн (Тэйвз, Сибрук) – 07:56 (5x5), 2:1 – Орпик (Коннолли, Эллер) – 14:25 (5x5), 3:1 – Тэйвз – 14:53 (5x5), 4:1 – Дебринкэт (Строум, Кит) – 22:30 (5x5), 4:2 – Орлов (Нисканен, Бураковски) – 35:24 (5x5), 4:3 – Карлсон (Орлов, Оши) – 43:09 (5x5), 5:3 – Кейн (Тэйвз, Строум) – 43:45 (5x4), 6:3 – Тэйвз (Кейн, Дальстрём) – 47:20 (5x5), 6:4 – Карлсон (Бекстрём, Оши) – 50:38 (5x5), 6:5 – Нисканен (Бойд, Бураковски) – 53:55 (5x5), 7:5 – Тэйвз (Кейн) – 54:57 (5x5), 8:5 – Строум (Дебринкэт, Кейн) – 58:11 (en)
«Чикаго» — «Вашингтон»: Дмитрий Орлов отправил шайбу в свои ворота
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент