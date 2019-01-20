Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» обыграть «Вашингтон», у Орлова два очка

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Городе ветров.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



В первом периоде ворота столичного клуба поразили Брэндон Саад, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, у гостей отличился Брукс Орпик. Во втором игровом отрезке на гол Алекса Дибринкэта «Кэпиталз» ответили заброшенной шайбой Дмитрия Орлова. В третьем периоде Кейн оформил дубль, Тэйвз сделал хет-трик, ещё один гол оформил Дилан Строум, у «Вашингтона» две шайбы забросил Джон Карлсон и ещё одну – Мэтт Нисканен.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал показатель полезности «+1», две минуты штрафы и нанёс два броска за 19 минут 36 секунд на льду. У форварда Евгения Кузнецова «-3» за 16 минут 44 секунды, у защитника Дмитрия Орлова 2 (1+1) набранных очка и «+1» за 23 минуты 47 секунд.

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 12 минут 19 секунд, заработал показатель полезности «-1», две минуты штрафы и нанёс два броска в створ.