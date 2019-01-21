«Торонто» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, уступив «Аризоне»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» — 2:4. У хозяев четыре поражения в пяти встречах.

Счёт в середине первого периода открыл защитник канадского клуба Трэвис Дермотт. В начале второго игрового отрезка Марио Кемпе восстановил равновесие. На 36-й минуте Клейтон Келлер вывел «койотов» вперёд. В третьем периоде Джон Таварес сделал счёт равным, но менее чем через три минуты у гостей отличился Винсент Хиностроза. Точку в матче поставил Лоусон Круз, поразивший пустые ворота.

На счету защитника «Аризоны» Ильи Любушкина 6 силовых приёмов и 6 заблокированных бросков за 15.17 на льду.

У Никиты Зайцева показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 4 силовых приёма и 3 блок-шота за 18.07 (3.37 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова «-1», 2 броска, силовой приём и блок-шот за 11.41.