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«Торонто» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, уступив «Аризоне»

«Торонто» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, уступив «Аризоне»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» — 2:4. У хозяев четыре поражения в пяти встречах.

Счёт в середине первого периода открыл защитник канадского клуба Трэвис Дермотт. В начале второго игрового отрезка Марио Кемпе восстановил равновесие. На 36-й минуте Клейтон Келлер вывел «койотов» вперёд. В третьем периоде Джон Таварес сделал счёт равным, но менее чем через три минуты у гостей отличился Винсент Хиностроза. Точку в матче поставил Лоусон Круз, поразивший пустые ворота.

На счету защитника «Аризоны» Ильи Любушкина 6 силовых приёмов и 6 заблокированных бросков за 15.17 на льду.

У Никиты Зайцева показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 4 силовых приёма и 3 блок-шота за 18.07 (3.37 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова «-1», 2 броска, силовой приём и блок-шот за 11.41.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2:4
1:0, 0:2, 1:2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Дермотт (Нюландер, Готье) – 11:45 (5x5), 1:1 – Кемпе (Круз, Голигоски) – 22:16 (5x5), 1:2 – Келлер (Фишер, Экман-Ларссон) – 35:19 (5x5), 2:2 – Таварес (Марнер, Хайман) – 43:12 (5x5), 2:3 – Хиностроза (Степан, Истерли) – 46:44 (5x5), 2:4 – Круз (Степан, Истерли) – 59:22 (en)
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