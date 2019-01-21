Р. Ротенберг: вопрос о поездке Знарка на юниорский ЧМ будет решаться по ситуации

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил возможность поездки тренера-консультанта Олега Знарка на юниорский чемпионат мира, который состоится в апреле.



«Вопрос о поездке Знарка на юниорский чемпионат мира решается по ситуации. Если есть в этом необходимость, и тренерский штаб решает таким образом распределить функции, мы идём на такое сотрудничество. Если ситуация этого не требует, мы отказываемся от этого варианта. Существуют разные варианты консультаций. Формат определяет главный тренер и его штаб. Сейчас очень важна подготовка команды U18 к чемпионату мира с учётом качества игроков и стратегии ФХР. Но именно тренеры будут решать, в каком сочетании работать. В том числе и по вопросу привлечения Олега Валерьевича.



Поездка Знарка в Ванкувер с «молодёжкой» — не личное решение Брагина, а общее решение штаба. Люди сошлись во мнении, что на МЧМ в Ванкувере нужно именно такое распределение функций. И работали в соответствии с этим планом», — приводят слова Ротенберга «Известия».

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