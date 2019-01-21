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Кравцов — о критике: мне как бы вообще плевать, кто что пишет или говорит

Кравцов — о критике: мне как бы вообще плевать, кто что пишет или говорит
Хоккей / КХЛ

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов поделился мнением о критике после молодёжного чемпионата мира, где команда России завоевала бронзу.

«Мне как бы вообще плевать, кто там что пишет или что говорит. Хоть что можно сказать. Люди, которые никогда в жизни не играли в хоккей, мне тыкают, мол, я что-то там не забил. У меня были моменты, которые я создавал. Из ничего мог создать момент, просто не реализовал. А тут пишут, что я дерьмо какое-то. Люди, сидя на диване, просыпаются, не смотря игру, и пишут всякий бред. Я этого не читаю. Можно сказать, не воспринимаю таких людей всерьёз. Есть тренер, который сказал мне, как быть, кто доволен, а кто недоволен. И мне такого ещё не говорили, что я какой-то антигерой.

Вживую никто не подойдёт и не скажет тебе в лицо того, что написал, сидя на кровати. Такие люди мне вообще неприятны и неприятны никому. Они хотят самовыразиться за счёт этих комментариев», — рассказал форвард.

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