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«Динамо» М — «Северсталь»: вратарь гостей Коробов выиграл дебютный матч в КХЛ

«Динамо» М — «Северсталь»: вратарь гостей Коробов выиграл дебютный матч в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Череповецкая «Северсталь» в овертайме выездного матча обыграла московское «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Победа стала седьмой подряд для череповецкого клуба.

В воротах «Северстали» проводил свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге 22-летний голкипер Сергей Коробов, отразивший 28 бросков из 29.

«Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо»

Хозяева льда открыли счёт во втором периоде, в большинстве отличился защитник Виталий Меньшиков. Менее чем через минуту нападающий «Северстали» Богдан Якимов забросил ответную шайбу. Оставшаяся часть основного времени прошла без голов, победную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил Джеффри Кинрейд.

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