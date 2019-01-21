Меньшиков: не напоминайте о серии поражений со «Спартаком», будем играть от ножа

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:2 ОТ) и поделился ожиданиями от игры со «Спартаком».



«Соперник надёжно сыграл в своей зоне. При новом тренере они сумели наладить игру в обороне, действуют от простого. У нас были моменты, могли переламывать игру, должны были больше бросать, ведь у соперника молодой вратарь играл. Мы этого не сделали. «Северсталь» набрасывала на ворота, игроки шли на пятачок, нам нужно было с большей концентрацией действовать. Не скажу, что овертайм лотерея. У нас мастеровитая команда, только реализовать нужно шансы.



Победная серия «Северстали» удивительна? Это обычная практика, при новом тренере команда встряхивается. Не скажу, что в этом есть что-то особенное. Ничего такого.



Понимаем ли мы, что игра со «Спартаком» одна из главных в сезоне? Ну, конечно, ведь это дерби. Не напоминайте о серии поражений, пожалуйста. Будем переламывать ход событий, нужно играть от ножа и обязательно побеждать», — передаёт слова Меньшиков корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо»