Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эйбар» — «Эспаньол». 21 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Немировски: все знают, что у «Торпедо» трудный период

Немировски: все знают, что у «Торпедо» трудный период
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от крупного поражения в матче с московским «Спартаком» (1:6).

«Хотел бы поздравить «Спартак» с победой. Думаю, все знают, что у нас сейчас трудный период. Сегодня соперник начал очень активно — быстро оказался в нашей зоне и забил гол уже на первой минуте. Нас подвела концентрация — в каких-то моментах мы её теряем и сразу получаем гол в свои ворота», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».

«Спартак» на домашнем льду разгромил «Торпедо»

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Робин Ганзл и Артём Фёдоров. В следующие 20 минут игрового времени соперники обменялись голами Эндрю Кэлофа и Александра Осипова. В третьем периоде «Спартак» усилиями Евгения Кулика, Анатолия Никонцева и Максима Трунёва забил ещё три гола.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент