Немировски: все знают, что у «Торпедо» трудный период

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от крупного поражения в матче с московским «Спартаком» (1:6).



«Хотел бы поздравить «Спартак» с победой. Думаю, все знают, что у нас сейчас трудный период. Сегодня соперник начал очень активно — быстро оказался в нашей зоне и забил гол уже на первой минуте. Нас подвела концентрация — в каких-то моментах мы её теряем и сразу получаем гол в свои ворота», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».

«Спартак» на домашнем льду разгромил «Торпедо»

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Робин Ганзл и Артём Фёдоров. В следующие 20 минут игрового времени соперники обменялись голами Эндрю Кэлофа и Александра Осипова. В третьем периоде «Спартак» усилиями Евгения Кулика, Анатолия Никонцева и Максима Трунёва забил ещё три гола.